Курс доллара удерживается близко к максимуму за четыре месяца

Investing.com — Во вторник курс доллара удерживается близко к максимуму за четыре месяца против корзины других валют на фоне сигналов о том, что ситуация в американской экономике стабильно улучшается. Курс евро остается ниже $1,19 из-за опасений относительно экономических рисков для еврозоны.

В 10:19 МСК индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, изменился незначительно на позиции 92,63 близко к зафиксированному в понедельник максимуму 92,82 — наивысшему значению с 26 декабря.

Спрос на доллар остается высоким, поскольку растущая доходность государственных облигаций США и хорошие экономические отчеты укрепили прогнозы о стабильном темпе повышения процентной ставки ФРС в этом году.

Курс евро остается под давлением на следующий день после того, как он опустился ниже уровня $1,19 впервые в этом году.

На момент написания статьи пара EUR/USD торговалась на позиции 1,1927, но осталась близко к минимуму понедельника 1,1896 — самому низкому значению за четыре месяца.

Евро практически не отреагировал на отчет о том, что объем промышленного производства в Германии в марте вырос выше прогнозов. Этот отчет снизил опасения о том, что наибольшая экономика еврозоны столкнулась с проблемами из-за роста протекционизма со стороны других стран.

Опубликованные в понедельник данные показали, что число заказов в производственном секторе Германии в марте снизилось третий месяц подряд.

Недавняя серия слабых экономических данных в еврозоне усилила опасения о том, что ЕЦБ может не завершить свою программу финансового стимулирования в сентябре, на что рассчитывали некоторые инвесторы.

Курс доллара незначительно снизился к иене. Пара USD/JPY снизилась на 0,11% до 108,96 после максимума 109,13, зафиксированного во время ночных торгов.

Инвесторы продолжают следить за развитием геополитической ситуации перед тем, как сегодня президент США Дональд Трамп собирается рассказать о будущем ядерной сделки с Ираном , которую он неоднократно угрожал разорвать.

Курс фунта незначительно повысился к доллару. Пара GBP/USD поднялась до 1,3568.

Курс австралийского доллара остался стабильным. Пара AUD/USD торгуется на позиции 0,7515 поле того, как во время ночных торгов она опускалась до 0,7490.