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Прокатиться на общественном транспорте станет дороже
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Прокатиться на общественном транспорте станет дороже 

ТВ-МИГ 36 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса uraldaily.ru  Сразу после празднования Дня Победы в администрации региона состоится заседание правления департамента цен и тарифов, на котором рассмотрят вопрос об увеличении цены проезда в автобусах и троллейбусах.
Белый дом готов повысить стоимость проезда до 21 рубля на автобусе и до 20 рублей на электрическом транспорте. Перевозчики же хотят от 26 до 37 рублей за одну поездку соответственно.
Отмечу, что во Владимире последнее подорожание цены на проезд в общественном транспорте было в апреле прошло года. С 18 до 20 рублей в автобусе и с 17 до 19 на троллейбусе.
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