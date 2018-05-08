Прокатиться на общественном транспорте станет дороже

Фото с ресурса uraldaily.ru Сразу после празднования Дня Победы в администрации региона состоится заседание правления департамента цен и тарифов, на котором рассмотрят вопрос об увеличении цены проезда в автобусах и троллейбусах.

Белый дом готов повысить стоимость проезда до 21 рубля на автобусе и до 20 рублей на электрическом транспорте. Перевозчики же хотят от 26 до 37 рублей за одну поездку соответственно.