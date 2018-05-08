Александр Дрозденко о приоритетных национальных проектах

Владимир Путин , вступивший в понедельник в должность президента России, подписал указ «о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Среди целей, которые должен определить документ — увеличение численности населения и ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году; увеличение уровня жизни граждан, обеспечение роста реальных доходов населения выше уровня инфляции; двукратное снижение бедности в стране; обеспечение темпов экономического роста выше мировых и вхождение РФ пятерку крупнейших экономик мира.

В указе зафиксированы необходимость улучшения жилищных условий пяти миллионов россиян ежегодно и формирование механизма поддержки молодых талантов.

Также в документе указаны целевые показатели по таким направлениям, как здравоохранение, образование, демография, жилье и городская среда, международная кооперация и экспорт, производительность труда, малый бизнес, экология, цифровая экономика и транспортная инфраструктура.