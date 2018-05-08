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Александр Дрозденко о приоритетных национальных проектах
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Александр Дрозденко о приоритетных национальных проектах 

Ivyborg.ru 1 час назад
Губернатор Ленинградской области Александра Дрозденко рассказал о новых задачах развития, ориентированных на потребности жителей страны.
Владимир Путин, вступивший в понедельник в должность президента России, подписал указ «о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Среди целей, которые должен определить документ — увеличение численности населения и ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году; увеличение уровня жизни граждан, обеспечение роста реальных доходов населения выше уровня инфляции; двукратное снижение бедности в стране; обеспечение темпов экономического роста выше мировых и вхождение РФ пятерку крупнейших экономик мира.
В указе зафиксированы необходимость улучшения жилищных условий пяти миллионов россиян ежегодно и формирование механизма поддержки молодых талантов.
Также в документе указаны целевые показатели по таким направлениям, как здравоохранение, образование, демография, жилье и городская среда, международная кооперация и экспорт, производительность труда, малый бизнес, экология, цифровая экономика и транспортная инфраструктура.
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