Министр финансов Сербии подал в отставку

Министр финансов Сербии Душан Вуйович подал в отставку, об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

«Министр финансов Сербии Душан Вуйович решил уйти с поста и проинформировал об этом премьер-министра Ане Брнабич, сказав, что причины отставки имеют личный характер», — сообщили в правительстве.

В письме премьеру Вуйович отметил, что за время его работы были достигнуты «значительные результаты в отношении макроэкономической стабилизации, фискальной консолидации и структурных реформ», о чём свидетельствует «признание авторитетных отечественных и зарубежных международных финансовых институтов».