Ещё
Министр финансов Сербии подал в отставку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Министр финансов Сербии подал в отставку 

RT на русском 1 час назад
Фото: youtube.com
Министр финансов Сербии Душан Вуйович подал в отставку, об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
«Министр финансов Сербии Душан Вуйович решил уйти с поста и проинформировал об этом премьер-министра Ане Брнабич, сказав, что причины отставки имеют личный характер», — сообщили в правительстве.
В письме премьеру Вуйович отметил, что за время его работы были достигнуты «значительные результаты в отношении макроэкономической стабилизации, фискальной консолидации и структурных реформ», о чём свидетельствует «признание авторитетных отечественных и зарубежных международных финансовых институтов».
Ранее сообщалось, что глава Министерства внутренних дел Великобритании Эмбер Радд подала в отставку.
RT на русском: последние новости
Росстат заявил о росте цен на бензин на 17 копеек за неделю СМИ: Импорт российской стали в ЕС вырос за год на 139% Россия ограничила поставки свиноводческой продукции из Венгрии
Комментарии1  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На «Евровидении» произошло ЧП44
Астролог предсказал победу Путина и пожалел43
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК1055
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»346
Цвет настроения синий: Поклонскую высмеяли в сети46
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
01:04
Пугачева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
07:12
Астролог предсказал победу Путина и пожалел
Общество Другое
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение