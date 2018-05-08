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В России выросли доходы от экспорта нефти
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В России выросли доходы от экспорта нефти 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: AP Photo / Hasan Jamali
Доходы России от экспорта нефти в январе-марте 2018 года выросли на 21,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составили 28,206 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).
Общий объем экспорта нефти за январь-март 2018 года составил 61,643 миллиона тонн (снижение на 1,5%). При этом в марте было экспортировано 19,174 миллиона тонн нефти на 8,659 миллиарда долларов.
Экспорт нефтепродуктов за январь-март 2018 года составил 40,64 миллиона тонн (снижение на 1,6%), в денежном выражении — 19,25 миллиарда долларов (рост на 20,8%). В том числе бензина было экспортировано 1,43 миллиона тонн на 807,2 миллиона долларов, дизельного топлива — 14,371 миллиона тонн на 7,939 миллиарда долларов.
В марте экспорт нефтепродуктов составил 13,758 миллиона тонн, в денежном выражении — 6,626 миллиарда долларов.
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