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ЦБ направит в банки ревизоров
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ЦБ направит в банки ревизоров 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Центробанк будет искать нарушения у подопечных банков методом тайного покупателя. Об этом во вторник, 8 мая, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Предполагается, что сотрудники ЦБ будут звонить в колл-центры и отделения кредитных организаций, представляясь потенциальными клиентами, желающими разместить какую-либо сумму денег, рассказывают собеседники издания.
Таким образом Банк России рассчитывает выявлять «черные ставки» вкладов, другие дополнительные условия, не указанные в договорах, но увеличивающие доходность депозита.
«Среди других целей — признаки забалансовых вкладов, а также сложные продукты, которые банки, как правило, не продают физлицам», — пишут «Ведомости».
Банк России и Агентство по страхованию вкладов обнаружили более 150 миллиардов рублей тайно привлеченных, но не отраженных в балансах вкладов, отмечает газета.
4 мая «Коммерсантъ» сообщил о том, что ведение механизма исключения клиентов-отказников из черного списка банков привело к новым проблемам. Чтобы не связываться с процессом реабилитации подобных клиентов, банкиры стали отказывать им, не передавая информацию в Росфинмониторинг.
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