ЦБ направит в банки ревизоров

Предполагается, что сотрудники ЦБ будут звонить в колл-центры и отделения кредитных организаций, представляясь потенциальными клиентами, желающими разместить какую-либо сумму денег, рассказывают собеседники издания.

Таким образом Банк России рассчитывает выявлять «черные ставки» вкладов, другие дополнительные условия, не указанные в договорах, но увеличивающие доходность депозита.

«Среди других целей — признаки забалансовых вкладов, а также сложные продукты, которые банки, как правило, не продают физлицам», — пишут «Ведомости».

Банк России и Агентство по страхованию вкладов обнаружили более 150 миллиардов рублей тайно привлеченных, но не отраженных в балансах вкладов, отмечает газета.