До следующей недели у рубля мало шансов возобновить рост, — Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер»

Российский рынок акций вчера довольно слабо отреагировал на достигшую 76 долларов за баррель нефть и росшую Америку, прибавил к Индексу Мосбиржи треть процента. Скорее всего, на рынок давила неопределенность с составом правительства, которая под вечер во многом была снята, а также нехватка денег для роста.

Сегодня с утра нефть отошла от максимумов с 2014 года и сейчас торгуется около 75,5 доллара за баррель. В то же время фьючерсы на американские индексы прибавляют символические 0,1%.

Однако фьючерсы на российские акции вчера вечером ушли в «красную» зону. Больше всех — 1,7% потерял фьючерс на Сбер. Такой настрой спекулянтов говорит о необходимости взять передышку в росте.

Поэтому мы ожидаем открытия рынка в небольшом, примерно 0,3-процентном минусе, который к обеду может быть выкуплен на фоне снятия неопределенности с составом правительства. Однако завтра на российских площадках выходной, и под вечер часть трейдеров предпочтет сократить длинные позиции, опасаясь изменения внешнего фона в среду, когда мы будем праздновать День Победы.

Но от падения рынок будет сдерживать дивидендный сезон. Сегодня реестр под дивиденды закрывают ММК и «Иркутскэнерго» . На следующей неделе пройдет отсечка по акциям Московской биржи , дивидендная доходность которых сейчас оценивается в 4,5%.

Вчера мы увидели скупку префов «Ленэнерго» , которые по оборотам торгов вышли на 10 место. Бумаги взлетели на 5,2%. Привилегированные акции «Ленэнерго» в этом году вновь будут в списке лидеров по дивидендной доходности, которая сейчас оценивается примерно в 12%.