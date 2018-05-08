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«Торговая война» США и КНР неизбежна?
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«Торговая война» США и КНР неизбежна? 

Вести.Ru 44 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 8 мая — «Вести. Экономика». Разрыв в торговле КНР и США увеличивается. «Торговая война» неизбежна?
Товарооборот Китая и США за январь-апрель увеличился на 13,2%, составив $191,5 млрд Об этом говорится в докладе, опубликованном во вторник Главным таможенным управлением КНР. Как следует из оглашенных данных, китайский экспорт в Соединенные Штаты за данный период вырос на 13,9% до $135,9 млрд, импорт американской продукции — на 11,6% до $55,6 млрдПоложительное сальдо КНР в апреле составило $22,1 млрд, увеличившись на 43,8% по сравнению с мартом. При этом в апреле импорт в Китай вырос 21,5%, а экспорт — всего на 12,9%. Сообщение особенно актуально на фоне интенсивных переговоров между администрацией Дональда Трампа и Пекином по вопросам торговли, в том числе с американской стороны, чтобы сократить торговый разрыв между двумя странами. Американцы, напомним, требуют от Китая сократить дефицит торговли США на $200 млрд к концу 2020 года. Пекин по понятным причинам на это не согласен. Различного рода пошлины, которые США также обещают ввести в скором времени, китайцев, безусловно, беспокоят, однако не остаются без ответа. В теории, Пекин может решить проблему девальвацией валюты, соответствующий сигнал уже был послан американцам. В середине апреля Народный банк Китая смягчил денежно-кредитную политику, после чего доллар начал укрепляться, а юань слабеть. Кроме того, КНР постепенно распродает американские облигации. В любой момент китайцы могут усилить продажи, что спровоцирует ускорение тенденции на рынке, а рост доходностей по трежерис крайне негативно сказывается на финансовом положении Штатов, а также приводит к турбулентности на фондовых рынках. Впрочем, проблемы есть и у самого Китая. Китай зафиксировал отрицательный платежный баланс впервые за 17 лет  Китай в первом квартале 2018 года зафиксировал резкое ухудшение баланса валютных потоков. Государственная администрация валютного контроля (SAFE) сообщила, что в январе-марте приток валюты в страну по счету текущих операций сменился оттоком. Отрицательное значение сальдо платежного баланса (разницы между основными валютными потоками в страну и из нее) было зафиксировано госстатистикой КНР впервые с 2001 года. Оно составило $28,2 млрд В официальном комментарии SAFE объяснило происходящее «сезонными факторами», однако такое объяснение не совсем корректно считают эксперты. Отток валюты из КНР действительно, как правило, увеличивается в первом квартале, сжимая сальдо текущего счета, что связано с новогодними каникулами в январе и феврале. Но на этот раз одновременно резко упал приток валюты от внешней торговли. Сальдо торгового баланса, отражающее разницу между доходами от экспорта и расходами на импорт, сократилось на 35%, пишет finanz.ru. Как ни парадоксально, торговая война с США здесь ни при чем — об этом свидетельствует статистика Таможенной службы КНР: Так, экспорт в США вырос с $88 до $100 млрд год к году, а внешнеторговый профицит, сократить который вдвое за 3 года требует администрация Дональда Трампа, увеличился с $50 до $58 млрдРезко вырос отток валюты на оплату услуг: дефицит торгового баланса в этом секторе достиг $76,2 млрд и стал рекордным с 1998 года. На 80% эта цифра обеспечена туризмом. Таким образом, причина «дыры» в платежном балансе имеет внутренний, а не внешний характер: потребление постепенно вносит все больший вклад в ВВП, а рост экономики «не только в речах руководства страны, но и в действительности перестает опираться на экспорт».
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