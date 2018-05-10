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Потребительские цены в США выросли меньше прогноза
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Потребительские цены в США выросли меньше прогноза 

Вести Экономика 3 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 10 мая — «Вести. Экономика». Потребительские цены в США в апреле выросли меньше, чем ожидалось, поскольку цены на автомобили и авиабилеты снизились, сообщает Bloomberg.
Фото: EPA/JUSTIN LANE
Потребительские цены в США в апреле повысились на 0,2% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные министерства труда страны. Месяцем ранее цены снизились на 0,1%.
Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали рост цен в апреле на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем.
В годовом выражении цены выросли на 2,5%, максимальными темпами за 14 месяцев, после повышения на 2,4% в марте.
Цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания (индекс Core CPI) в апреле выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, минимальными темпами с ноября.
В годовом выражении цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания в апреле выросли на 2,1%, максимальными темпами с февраля 2017 года, тогда как ожидалось повышение на 2,2%.
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