Потребительские цены в США выросли меньше прогноза

Москва , 10 мая — «Вести. Экономика». Потребительские цены в США в апреле выросли меньше, чем ожидалось, поскольку цены на автомобили и авиабилеты снизились, сообщает Bloomberg

Фото: EPA/JUSTIN LANE

Потребительские цены в США в апреле повысились на 0,2% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные министерства труда страны. Месяцем ранее цены снизились на 0,1%.

Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали рост цен в апреле на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

В годовом выражении цены выросли на 2,5%, максимальными темпами за 14 месяцев, после повышения на 2,4% в марте.

Цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания (индекс Core CPI) в апреле выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, минимальными темпами с ноября.

В годовом выражении цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания в апреле выросли на 2,1%, максимальными темпами с февраля 2017 года, тогда как ожидалось повышение на 2,2%.