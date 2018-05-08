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Число вакансий в США выросло до рекордного уровня
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Число вакансий в США выросло до рекордного уровня 

Вести.Ru 54 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 8 мая — «Вести. Экономика». В марте в США количество вакантных должностей выросло до рекордного уровня, что свидетельствует о том, что недавнее замедление темпов найма связано с трудностями по поиску квалифицированных рабочих.
Количество вакантных рабочих мест — то, чем измеряют спрос на рабочую силу в США, увеличилось на 472 тыс. до 6,6 млн с учетом сезонных колебаний согласно информации министерства труда, которая публикуется в ежемесячном обзоре рынка труда JOLTS. Мартовский показатель стал самым высоким. С тех пор как начался подсчет в декабре 2000 г., количество вакантных рабочих мест выросло на 0,3% до 4,2%. Рост занятости в США несколько замедлился в марте и апреле после резкого роста в феврале. Как писали «Вести. Экономика», рост занятости в США ускорился в апреле. Уровень безработицы опустился ниже 4% впервые с 2000 г. В то же время рост заработной платы в стране неожиданно замедлился. Количество рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на 164 тыс., сообщило министерство труда страны. Уровень безработицы снизился до 3,9%, обновив минимум с декабря 2000 г. Ранее показатель безработицы держался на уровне 4,1% в течение шести месяцев подряд. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 193 тыс. и снижение безработицы до 4%. Согласно пересмотренным данным в марте число рабочих мест увеличилось на 135 тыс., а не на 103 тыс., как сообщалось ранее. Средняя почасовая оплата труда в США в апреле составила $26,84, увеличившись на 0,1% относительно предыдущего месяца. В марте показатель вырос на 0,2% относительно февраля. В годовом выражении средняя почасовая оплата труда выросла в апреле на 2,6% после аналогичного повышения в марте.
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