Недвижимость в Челябинске продолжает падать в цене

На вторичном рынке недвижимости продолжается кризис. Эксперты отмечают очередное понижение цен на квартиры в Челябинске по итоге апреля.

«Больше всего за прошедший месяц подешевело однокомнатных квартир — 40%, «двушек» — 36%, а трехкомнатных — 21%. Наибольшая доля жилья со сниженной ценой находится в Калининском и Курчатовском районах города. Чаще всего цену скидывали владельцы недорого жилья. В частности, 70% всех подешевевших квартир — это объекты с ценой ниже средней на рынке. Средняя цена квартиры по всем районам Челябинска в апреле составила 2 млн руб», — поясняют челябинские аналитики недвижимости.