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Недвижимость в Челябинске продолжает падать в цене
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Недвижимость в Челябинске продолжает падать в цене 

АиФ 24 минуты назад
Фото: АиФ
На вторичном рынке недвижимости продолжается кризис. Эксперты отмечают очередное понижение цен на квартиры в Челябинске по итоге апреля.
«Больше всего за прошедший месяц подешевело однокомнатных квартир — 40%, «двушек» — 36%, а трехкомнатных — 21%. Наибольшая доля жилья со сниженной ценой находится в Калининском и Курчатовском районах города. Чаще всего цену скидывали владельцы недорого жилья. В частности, 70% всех подешевевших квартир — это объекты с ценой ниже средней на рынке. Средняя цена квартиры по всем районам Челябинска в апреле составила 2 млн руб», — поясняют челябинские аналитики недвижимости.
Но вместе с общим удешевлением вторичных квартир, есть отдельные микрорайоны, где недвижимость становится дороже. Однако говорить о росте цен эксперты не спешат. Наряду с владельцами квартир, которые скидывают цены, есть и те, кто, наоборот, повышает. «Число собственников, которые снижают цены после того, как выставят квартиру в четыре раза больше, чем тех, кто повышает, — отмечает эксперт Анастасия Гринёва По сравнению с мартом, количество подешевевших квартир стало на 30% меньше.
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