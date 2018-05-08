Инвесторы из КНР заинтересовались Крымом

Он подчеркнул, что китайские компании давно и надежно работают в регионах России в сфере строительства инфраструктурных объектов. Китайские партнеры, по его словам, готовы также работать и в Крыму как по инвестиционной схеме, так и в рамках государственно — частного партнерства.

"Одной трассой "Таврида", которая пересечет Крым от Керчи до Севастополя, возведение инфраструктурных объектов в регионе не ограничится. В планах — строительство приморских и региональных дорог. В этом смысле мы весьма заинтересованы в сотрудничестве с Китаем", — сказал Мурадов.

"Китайские компании уже участвуют в развитии крымской инфраструктуры, в частности плоскостных сооружений в аэропорту Симферополя . Они оперативно откликнулись на предложение о создании энергомоста через Керченский пролив в 2016 году, когда украинские националисты взорвали линии электропередач, по которым поставлялась электроэнергия на полуостров", — отметил он.

Вице-премьер подчеркнул, что китайские компании готовы вести расчеты и в рублях, и в юанях. "Россия все больше переходит на торговые операции с Китаем в национальных валютах, что позволяет сократить издержки конверсии, сформировать механизм торгового финансирования и расширить список финансовых инструментов в национальных валютах, освободиться от долларовой зависимости. Если к этому добавятся технологии безбанковсковских расчетов — блокчейна, наше сотрудничество может стать еще шире", — пояснил дипломат.

Кроме того, по словам Мурадова, китайский бизнес интересуется также промышленной сферой, в том числе судостроением, машиностроением и переработкой сельскохозяйственной продукции в Крыму.