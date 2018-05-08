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Крым сможет обходить валютные ограничения
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Крым сможет обходить валютные ограничения 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Крым сможет обходить валютные и банковские ограничения, если на полуострове удастся создать блокчейн-кластер, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства — постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.
По его словам, на IV Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) в апреле обсуждались пути выхода из финансовой блокады Крыма со стороны Запада и освобождения от долларовой и еврозависимости.
"Возникла идея создания в регионе блокчейн-кластера с условным названием "Криптокрым", — сказал Мурадов.
Основной задачей нового кластера может стать организация и регулирование уникальной инфраструктуры для развития в Крыму высокотехнологичных проектов из разных стран мира. Он пояснил, что речь идет о создании инвестиционного фонда в криптовалютах и криптовалютной биржи. Кроме того, в рамках форума обсуждался вопрос создания в Крыму производства оборудования для блокчейн-технологий и криптовалютных производств, что особенно выгодно для потенциальных инвесторов в подобные проекты с учетом преференций Крымской свободной экономической зоны.
По его словам, если удастся создать блокчейн-кластер, Крым сможет обходить валютные и банковские ограничения. "Безусловно, все это придаст дополнительный импульс для развития экономики региона в целом", — отметил Мурадов.
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