Рынок акций Перу закрылся ростом, S&P Lima General прибавил 0,12%

Investing.com — Фондовый рынок Перу завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов банковских и финансовых услуг, продовольствия и напитков и телекоммуникаций.

На момент закрытия на фондовой бирже Лимы S&P Lima General поднялся на 0,12%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P Lima General по итогам сегодняшних торгов были акции Relapasa (LM:REL), которые подорожали на 0,005 п. (1,79%), закрывшись на отметке в 0,285. Котировки Unacem (LM:CEL) выросли на 0,050 п. (1,70%), завершив торги на уровне 2,990. Бумаги Bco Continenta (LM:CON) выросли в цене на 0,060 п. (1,33%), закрывшись на отметке 4,560.

Лидерами падения стали акции Empresa Agroindustrial Pomalca (LM:POM), цена которых упала на 0,010 п. (7,69%), завершив сессию на отметке 0,120. Акции Atacocha (LM:ATB) поднялись на 0,030 п. (5,56%), закрывшись на уровне 0,510, а Candente Copper (LM:DNT) снизились в цене на 0,0030 п. (4,29%) и завершили торги на отметке 0,0670.

На фондовой бирже Лимы количество подорожавших бумаг (16) превысило количество закрывшихся в минусе (14), а котировки 9 акций практически не изменились.

Котировки акций Bco Continenta (LM:CON) выросли до 3-летнего максимума, поднявшись на 1,33%, 0,060 п., и завершили торги на отметке 4,560.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне прибавил 0,40%, или 0,28, достигнув отметки $70,00 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле снизились на 0,07%, или 0,05, до $75,55 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,01%, или 0,10, до отметки $1.314,60 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/PEN выросла на 0,17% до 3,2785, а котировки EUR/PEN упали на 0,08%, достигнув отметки 3,9121.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,21% до 92,61.