Ещё
Рынок акций Перу закрылся ростом, S&P Lima General прибавил 0,12%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рынок акций Перу закрылся ростом, S&P Lima General прибавил 0,12% 

Investing.com Россия 47 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Перу завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов банковских и финансовых услуг, продовольствия и напитков и телекоммуникаций.
На момент закрытия на фондовой бирже Лимы S&P Lima General поднялся на 0,12%.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P Lima General по итогам сегодняшних торгов были акции Relapasa (LM:REL), которые подорожали на 0,005 п. (1,79%), закрывшись на отметке в 0,285. Котировки Unacem (LM:CEL) выросли на 0,050 п. (1,70%), завершив торги на уровне 2,990. Бумаги Bco Continenta (LM:CON) выросли в цене на 0,060 п. (1,33%), закрывшись на отметке 4,560.
Лидерами падения стали акции Empresa Agroindustrial Pomalca (LM:POM), цена которых упала на 0,010 п. (7,69%), завершив сессию на отметке 0,120. Акции Atacocha (LM:ATB) поднялись на 0,030 п. (5,56%), закрывшись на уровне 0,510, а Candente Copper (LM:DNT) снизились в цене на 0,0030 п. (4,29%) и завершили торги на отметке 0,0670.
На фондовой бирже Лимы количество подорожавших бумаг (16) превысило количество закрывшихся в минусе (14), а котировки 9 акций практически не изменились.
Котировки акций Bco Continenta (LM:CON) выросли до 3-летнего максимума, поднявшись на 1,33%, 0,060 п., и завершили торги на отметке 4,560.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне прибавил 0,40%, или 0,28, достигнув отметки $70,00 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле снизились на 0,07%, или 0,05, до $75,55 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,01%, или 0,10, до отметки $1.314,60 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/PEN выросла на 0,17% до 3,2785, а котировки EUR/PEN упали на 0,08%, достигнув отметки 3,9121.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,21% до 92,61.
Investing.com Россия: последние новости
Рынок акций Дании закрылся ростом, OMX Copenhagen 20 прибавил 0,09% Рынок акций Польши закрылся падением, WIG30 снизился на 2,28% Главные мировые новости четверга
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США рассчитали летальный ядерный удар России141
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом242
В Сирии разбился российский вертолет312
Медведева отказались поддержать1042
США делают шаг для подготовки к войне в Европе147
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение