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Сколько стоит бензин в разных странах? Данные 2018 года
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Сколько стоит бензин в разных странах? Данные 2018 года 

Wroom.ru 49 минут назад
Фото: Wroom.ru
Агентство Bloomberg опубликовало данные о ценах на 95-й бензин в разных странах мира по состоянию на апрель 2018 года.
Чемпионом по «дешевизне» топлива традиционно является Венесуэла, однако из-за гиперинфляции и различных обменных курсов местной валюты точных данных по этой стране сейчас нет. Поэтому страной с самой низкой ценой бензина стал Иран — там за литр «девяносто пятого» просят в среднем 16 рублей по текущему курсу. Недорого обходится топливо и жителям других нефтедобывающих стран Ближнего Востока.
Россия со бензином по 42 рубля оказалась страной с самым дешёвым топливом в Европе. Чуть дороже бензин в США — 48 рублей за литр. А в большинстве других стран мира заправка автомобиля оказалась гораздо более дорогим удовольствием.
По 70–75 рублей просят за литр бензина в Китае, Индии и Бразилии, по 80–85 рублей — в странах Восточной Европы, по 90 рублей — в Турции. В Западной Европе стоимость литра топлива давно перевалила за сотню рублей при пересчёте по текущему курсу, а самый дорогой бензин — по 126 рублей — оказался в Норвегии и Гонконге.
Средние цены на бензин в разных странах мираЦена литра бензина, руб. Иран 15,9 Кувейт 21,4 Египет 22,8 Саудовская Аравия 33,3 ОАЭ 37,0 Россия 41,5 США 48,4 Австралия 67,2 Китай 71,1 Канада 71,9 Индия 72,2 Бразилия 75,3 Болгария 79,0 Япония 79,6 Литва 82,4 Польша 85,8 Корея 88,2 Турция 91,2 Испания 95,4 Германия 104,2 Великобритания 106,5 Финляндия 110,3 Греция 119,0 Нидерланды 120,8 Норвегия 126,4 Гонконг 126,9
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