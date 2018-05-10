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Управляемая девальвация — прекрасный антисанкционный инструмент и способ наполнения бюджета, — Сергей Дроздов, аналитик ГК «Финам»
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Управляемая девальвация — прекрасный антисанкционный инструмент и способ наполнения бюджета, — Сергей Дроздов, аналитик ГК «Финам» 

Прайм 30 минут назад
Фото: Прайм
Американские биржевые площадки в среду завершили торговую сессию ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,97%, закрывшись на отметке 2697,79 пунктов, Dow Jones вырос на 0,75%, NASDAQ увеличился на 1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снова достигла 3%-ной отметки на фоне очередного предложения Минфином нот на сумму 25 миллиардов долларов.
Заокеанские биржи продолжают торговаться между хорошими отчетами компаний и время от времени возникающими геополитическими рисками, в то время как на фоне растущего доллара emerging markets и их валюты оказались под давлением. Так, по итогам прошедшей торговой сессии индекс развивающихся рынков MSCI вырос всего на 0,1 процента.
Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов прибавили 1,76%, закрывшись на отметке $77,35, обновив новые четырехлетние максимумы на фоне решения президента Дональда Трампа отказаться от ядерной сделки с Ираном и восстановить санкции против исламской республики. Вышедшие данные от Минэнерго США, показавшие снижение запасов сырой нефти на 1,85 млн баррелей и рекордного за 14 лет снижения запасов дистиллятов, также способствовали продолжению положительной динамики цен на «черное золото».
В настоящий момент локальными поддержками по Brent выступают отметки $76,45 и $75,05, основная расположена на уровне $72,50. Сопротивления расположены на $77,45 и $78,30.
Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2301,99 п., прибавив 0,21%. На данный момент локальная поддержка расположена на отметке 2280 п. Основное сопротивление находится на уровне 2325 пунктов.
В текущей ситуации поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 113800 п. и 112500 п. Сопротивления расположены на 116250 п. и 118000 пунктов.
Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 63,22, снизившись на 0,46% по отношению к доллару США.
В настоящий момент корреляции курса рубля и цен на нефть практически не существует, вместо этого мы имеем управляемую девальвацию, которую монетарные власти используют как защитный механизм от санкций и как инструмент для пополнения бюджета в преддверии запланированных масштабных проектов, озвученных президентом России.
Спустя месяц после так называемого «черного понедельника» российская валюта торгуется в рамках широкого диапазона 60-65, где на данный момент локальным сопротивлением в паре рубль-доллар выступает отметка 63,50, поддержки расположены на 62,50 и 61,70.
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