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Годовая инфляция в Венесуэле превысила 13 700 процентов
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Годовая инфляция в Венесуэле превысила 13 700 процентов 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Reuters
Гиперинфляция в Венесуэле продолжается уже 6 месяцев, при этом рост цен за год — с апреля 2017-го по апрель 2018-го — превысил 13 700 процентов. Таковы официальные данные, которые привел в понедельник, 7 мая, глава комитета по финансам Национальной ассамблеи Рафаэль Гусман.
"В апреле инфляция достигла 80,1%, накопленная [с начала года] — 897,2%, а с апреля 2017 года по апрель 2018-го — 13 779%", — цитирует оппозиционного политика ТАСС.
"Голод и нищета по вине режима, который посвятил себя уничтожению экономики страны", — прокомментировал статистику сам Гусман.
Агентство отмечает, что на фоне роста цен правительство Венесуэлы вынуждено вновь увеличить минимальную зарплату. Теперь — с учетом выделяемых на приобретение продовольственных товаров средств — она составляет 2,55 млн боливаров. В январе 2017-го "минималка" равнялась 104,3 тысячи.
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