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ЕЦБ: война пошлин замедлит рост мировой экономики
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ЕЦБ: война пошлин замедлит рост мировой экономики 

Вести.Ru 20 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 7 мая — «Вести. Экономика». По оценкам Европейского центрального банка, в случае дальнейшего ухудшения торговых отношений между Китаем и США мировая торговля может понести ощутимые потери. Об этом говорится в докладе ЕЦБ о последствиях потенциального усиления протекционизма с обеих сторон. «В случае существенной эскалации торговой напряженности текущее восстановление мировой торговли и активности мировой экономики может быть сорвано. Ряд сценариев развития ситуации, изученных в ЕЦБ, показывают, что серьезное увеличение протекционизма может привести к заметному воздействию на глобальную торговлю и производство. В сценарии, при котором США существенно увеличивают пошлины на импортные товары торговых партнеров, которые в свою очередь принимают ответные ограничения, конечный результат для мировой экономики будет явно негативным. В подобной ситуации негативный эффект может проявиться особенно серьезно в США».
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