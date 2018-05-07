ЕЦБ: война пошлин замедлит рост мировой экономики 

Москва, 7 мая — «Вести. Экономика». По оценкам Европейского центрального банка, в случае дальнейшего ухудшения торговых отношений между Китаем и США мировая торговля может понести ощутимые потери. Об этом говорится в докладе ЕЦБ о последствиях потенциального усиления протекционизма с обеих сторон. «В случае существенной эскалации торговой напряженности текущее восстановление мировой торговли и активности мировой экономики может быть сорвано. Ряд сценариев развития ситуации, изученных в ЕЦБ, показывают, что серьезное увеличение протекционизма может привести к заметному воздействию на глобальную торговлю и производство. В сценарии, при котором США существенно увеличивают пошлины на импортные товары торговых партнеров, которые в свою очередь принимают ответные ограничения, конечный результат для мировой экономики будет явно негативным. В подобной ситуации негативный эффект может проявиться особенно серьезно в США».