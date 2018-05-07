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Минстрой сообщил о работе над снижением ипотечной ставки до 7-8%
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Минстрой сообщил о работе над снижением ипотечной ставки до 7-8% 

Rambler News Service 57 минут назад
Министерство строительства по поручению президента России работает над снижением ипотечной ставки до 7-8% годовых, сообщили RNS в пресс-службе ведомства.
«Президентом страны поставлена задача выйти на показатель ипотечной ставки в 7-8%, Минстрой России работает над выполнением поставленной задачи», — сообщили RNS в пресс-службе.
Сегодня президент издал указы «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Ряд из них был посвящен строительству жилья.
В частности, Владимир Путин поручил снизить ипотечную ставку минимум до 8%, нарастить объем строительства до 120 млн кв. м. в год, а также улучшить жилищные условия не менее 5 млн семей ежегодно.
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