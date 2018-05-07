Минстрой сообщил о работе над снижением ипотечной ставки до 7-8%

Министерство строительства по поручению президента России работает над снижением ипотечной ставки до 7-8% годовых, сообщили RNS в пресс-службе ведомства.

«Президентом страны поставлена задача выйти на показатель ипотечной ставки в 7-8%, Минстрой России работает над выполнением поставленной задачи», — сообщили RNS в пресс-службе.

Сегодня президент издал указы «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Ряд из них был посвящен строительству жилья.