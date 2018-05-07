Колташов: Российская экономика не имеет четкой перспективы

Топ-1: Россияне назвали главные успехи Владимира Путина Василий Колташов : Россияне назвали главные успехи Владимира Путина на посту президента страны. Так, согласно исследованию «Левада-центра» , 47% респондентов считают достижением российского лидера возвращение стране статуса великой уважаемой державы.

Это, конечно, факт! Есть ощущение, что наша страна больше не представляет собой какое-то странное болото, в котором есть преступность, где все разваливается, где все чудовищно. Хотя, надо сказать, что Запад изрядно ухудшает репутацию Москвы , поскольку скандалам не видно конца.

Топ-2: Цена нефти марки Brent превысила 75 долларов за баррель Василий Колташов: Цена нефти марки Brent превысила 75 долларов за баррель. Эта новость очень важна, особенно если участь, что доллар теперь стоит 63 рубля. Нефть дорожает — рубль слабеет. То есть, происходит что-то странное, всегда было наоборот! Похоже, что здесь накопились проблемы иного порядка. С одной стороны — санкции. Давление на российские компании усиливается, им становится все сложней маневрировать и выживать. Даже если вы снимаете своего руководителя, американцы все равно могут не снять свои санкции. С другой стороны, очевидно, что российская экономика хоть и остается в состоянии оживления, но не имеет ясной стратегии и перспективы. И здесь пока больше вопросов, чем ответов. Топ-3: В России стали брать больше кредитов Василий Колташов: В России стали брать больше кредитов. По состоянию на март 2018 года количество взятых займов выросло более чем на 20%, сообщает Объединенное кредитное бюро.

С точки зрения экономического роста, которым так гордится наше Министерство экономического развития, да и Министерство финансов , это, конечно, новость приятная. Если россияне занимают, то значит они покупают, но это не самое лучшее основание для роста экономики. Гораздо приятнее было бы узнать, что у россиян выросли реальные (да и номинальные) доходы, а не долговое бремя.

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.