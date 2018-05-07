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Эксперт прокомментировал выдвижение Силуанова на пост первого вице-премьера
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Эксперт прокомментировал выдвижение Силуанова на пост первого вице-премьера 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Возможное назначение Антона Силуанова на пост первого вице-премьера России свидетельствует о желании руководства страны сохранить стабильную и предсказуемую бюджетную политику, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
Предложенный президентом РФ Владимиром Путиным на пост премьер-министра Дмитрий Медведев на встрече с депутатами-единороссами предложил назначить первым вице-премьером Антона Силуанова «с сохранением возможностей в рамках министерства финансов».
"В моем понимании это укладывается в ту концепцию экономической политики, которую мы в последние годы наблюдали, то есть мне представляется, что сейчас бюджет точно является приоритетом. Я имею в виду сохранение стабильности бюджета, и в этом смысле такое назначение Силуанова — это, мне кажется, во-первых, подчеркивает, что бюджетная политика остается центром принятия экономических решений, и, во-вторых — то, что президент и премьер довольны тем исполнением бюджета, который мы видим, тем взвешенным бюджетным подходом", — сказала Орлова РИА Новости.
Она напомнила, что за последние несколько лет Минфин делал ставку на повышение собираемости налогов, что позволило не повышать налоговые ставки и обеспечить дополнительные ненефтегазовые доходы бюджета.
"Мне кажется, что это решение, если Силуанов получит статус первого вице-премьера — еще раз подчеркивает то, что бюджетная политика развивается в правильном направлении", — уверена Орлова.
По ее мнению, кандидатура Силуанова также говорит о том, что власти не собираются добиваться экономического роста любой ценой, в том числе за счет раздувания бюджетных расходов. «Мне кажется, сейчас таких тем, как стимулирование (экономического роста — ред.) через финансирование инфраструктурных проектов, пока нет. То есть они, безусловно, будут реализованы в той мере, в которой приняты, но нельзя сказать, что костяк экономической политики и стержень экономической политики будущих лет — это именно расходование больших средств на запуск роста», — пояснила эксперт.
"В моем понимании, сейчас кристаллизуется тот факт в этих назначениях, что задачей является не столько поддержание экономического роста любой ценой, в том числе закачивая большие ресурсы в экономику, сколько основной задачей является поддержание стабильности бюджетных, монетарных условий, макростабильности", — добавила Орлова.
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