Экономисты обсудили в «РГ», когда начнется рост доходов россиян 

Придется немного подождатьВ каком году можно ждать реального повышения зарплат и других доходов?Дмитрий Сорокин, вице-президент ВЭО России, научный руководитель Финансового университета при Правительстве РФ: В ходе недавнего Съезда ВЭО России проводился интерактивный опрос делегатов из всех регионов России. Нужно было выбрать первоочередной вопрос для обсуждения. Люди нажали на кнопки и высветилось, что на первом месте с большим отрывом оказались не проблемы цифровой экономики, как ни странно, и даже не проблемы выхода на мировые темпы ВВП, а именно проблема доходов. Когда начнется рост реальных доходов населения? Согласно целевому прогнозу минэкономразвития, рост реальных доходов населения начнется после 2020 года. Прогноз на этот год — восстановительный рост. Напомню, что, согласно статистическим данным, доходы населения с 2014 года и на протяжении последующих четырех лет снижались и по отношению к 2013 году упали на 11%. С этого года должно начаться их восстановление, но это восстановление к 2020 году не достигнет еще уровня даже 2012 года. Реальный рост — где-то за пределами 2020-го. При этом, конечно, еще проблема в качестве этого прогноза. Я напомню, что в октябрьском прогнозе было сказано, что по итогам 2017 года реально располагаемый денежный доход населения вырастет на 1,3%, т.е. прогноз был дан на 3 месяца вперед. Они оказались -1,7%. Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа ФБК: Рост реальных доходов населения, о котором мы мечтали на протяжении четырех лет, скорее всего будет зафиксирован не раньше 2019 года. Вообще, можно ли надеяться, что при падающей экономике может быть рост доходов населения? Теоретически — да. И не только теоретически. Вспомним 2009 год: экономика — минус 7,9% по ВВП. А мы говорили, смотрите, экономика везде падает, а у нас доходы населения растут! Другое дело, всегда хотелось спросить: а завтра что будет? Наступило завтра, которое продолжалось четыре года, когда реальные доходы населения падали. Другими словами, при падающей экономике возможен рост реальных доходов населения, но он быстро проходит, особенно после того, как исчерпаны все резервы. Тут срабатывает банальная истина: если нет экономического роста, то рассчитывать на рост доходов населения не приходится. Низкая оплата труда тормозит прогрессЧто сначала — рост доходов или рост экономики?Дмитрий Сорокин: Экономический рост возможен, прежде всего, за счет более эффективного использования ресурсов. Однако возможно ли задействовать этот фактор при бедном населении? Для экономической теории вопрос известен давно: не может общество процветать, иметь экономический рост при бедном населении. Сегодня каждый 8-й россиянин находится за чертой бедности. Для технологического перевооружения требуется новый уровень квалификации работников, а квалифицированный работник по определению не может быть дешевым. Те, кто должны создавать технологическое перевооружение, имеют заработную плату ниже средней по стране. Поэтому очевидно, что низкая оплата труда — враг технического прогресса. Роберт Нигматулин, член правления ВЭО России, научный руководитель Института океанологии РАН им. П. П. Ширшова: На мой взгляд, главный инвестор экономики — все-таки народ, который имеет такую зарплату, на которую возможно приобрести продукцию ведущих отраслей экономики, в которой есть инвестиционный компонент. А это около 70 тысяч рублей в месяц, и сегодня только 7% населения получают такую заработную плату. А вот зарплату в 20 тысяч рублей, по разным данным, получают от 50 до 60% населения. Конечно, в сложившейся ситуации необходимо поднимать заработную плату. Однако если мы просто возьмем и дадим денег бедному населению, мы получим только рост инфляции и больше ничего. Поэтому необходимо перераспределение цен. Например, на Западе 1 килограмм хлеба по стоимости равняется 3-5 литрам бензина. У нас же только 1-1,5. Народные, наиболее потребляемые продукты недофинансируются потому, что у основного потребителя нет денег. Поэтому необходимо сбалансировать эти цены. Сегодня на 70 тысяч рублей можно приобрести примерно две тысячи литров бензина, а на Западе — 10 тысяч. Когда у нас среднестатистический гражданин сможет на свою зарплату купить 10 тысяч литров бензина, тогда он и сможет оплатить по нормальным ценам народные продукты. Валютные резервы избыточны, часть надо направить на финансирование прорывных проектовМихаил Шмаков, член президиума ВЭО России, председатель Федерации независимых профсоюзов России: Решить проблему экономического роста нельзя только лишь за счет повышения заработной платы. Необходимо менять экономическую модель, потому что старая не дает никакого развития. Конечно, после кризиса 2008-2009 годов было необходимо сокращать государственные инвестиции и вести достаточно жесткую финансовую политику, но сейчас эти меры уже не эффективны. На протяжении последних пяти лет развитые экономики, например, такие, как немецкая, французская и ряд других, увеличивают государственные инвестиции. И это дает свои результаты — там мы наблюдаем экономический рост. И на примере нашей страны мы видим, что наиболее расширяющаяся занятость и наиболее высокие доходы работников наблюдаются там, где есть государственные инвестиции. Это, прежде всего, оборонно-промышленный комплекс и те целевые программы, которые ведутся с участием государственных инвестиций. Необходимо изменение финансово-кредитной политики. Второе — необходима точечная поддержка государственными инвестициями критически важных отраслей промышленности. Это потянет за собой и увеличение занятости, и повышение доходов населения. Необходимо отказаться от политики дешевой рабочей силы, которая поддерживается, в том числе, неконтролируемым приростом трудящихся мигрантов, которые фактически снижают цену труда в нашей экономике. Решение этих задач как раз и будет способствовать росту реальных доходов населения. Сергей Бодрунов, президент ВЭО России, директор Института нового индустриального развития им. С. Ю. Витте: Часто говорят, что для решения этих всех задач, в том числе и роста доходов, необходимы средства, а их нет. Моя позиция состоит в том, что у нас большие деньги лежат в резервах. Мы «перерезервированы». Почему? Мы всегда боимся кризиса и много закладываем в резервы, создавая уникальную ситуацию: с каждым кризисом нам нужно резервный фонд распечатывать, а потом запечатывать и вновь наполнять. Если сравнить экономику с велосипедом, то таким образом мы как бы поддерживаем медленно едущий виляющий велосипед, подставляя постоянно ноги-резервы, чтобы не упасть. Но если часть денег из резервов взять и направить на финансирование решений, которые предлагаются и многими членами ВЭО в том числе, мы разгоним велосипед нашей экономики, и у нас не будет такой потребности в подстановке вот этих самых «ног» из резервов. Да и в таких их объемах. Не говоря уже о том, что эти резервы сегодня находятся в зоне риска — сейчас в мире есть немало деятелей такого типа, которые могут поутру такую «загогулину» сотворить, на которую и ответить-то будет неясно чем, — в том числе и связанную с нашими резервами. Большая проблема маленьких зарплатВ 2018 году нам обещали серьезный рост экономики и, соответственно, и доходов. Это исполнимое обещание?Яков Миркин, член правления ВЭО России, заведующий отделом международных рынков капитала Национально-исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова: Расти будут отрасли, признанные государством «целевыми». Оборонно-промышленный комплекс (там темпы, видимо, 8-10 процентов), бизнесы, примыкающие к нему, зерновое хозяйство, фармацевтика, кусочки машиностроения, электронной промышленности. Рост будет в ТОРах (территории опережающего развития), в особых экономических зонах, свободных портах и других вырезках из повседневной реальности. Это так называемая костыльная, выборочная экономика. В ней государством создаются точки роста за счет костылей, особых преференций (крупные госзакупки, низкий процент за счет процентных субсидий, бюджетное софинансирование, доступный кредит, сильные налоговые льготы). Там, где ключевые решения принимаются сверху. Другой вопрос, может ли 2018-й стать стартом для сверхбыстрого роста, чтобы получить стабильный, годами рост хотя бы в 3,5-4 процента. Что для этого надо? Нужны благоприятные инвестиционные условия (процент, кредит, курс, налоги, бюджет, либерализация регулирования и т.п.) для всех, а не выборочно. Повсеместно, по всей стране. Не только за счет бюджета, не искусственно, а органически. От этого будут зависеть и доходы людей. В 2016 году вычислительной техники было произведено на 5,3 доллара на человека. Это ничтожно мало. В сырьевых отраслях работают 10-15 миллионов человек, а что делать всем остальным? 130 миллионов человек, их способности и таланты заслуживают того, чтобы мы забыли о странных идеях, бытующих у нас много лет, — «все купим за кордоном» и «наше место в международном разделении труда — сырье». МнениеСергей Бодрунов: Пора бы восстанавливать хоть какую-нибудь планомерность — я намеренно не употребляю слово «плановость» — именно планомерность, системность в развитии нашего хозяйства. Без какой-то конкретной модели, конкретного плана действий мы не будем достигать целей, в том числе и повышения доходов. Цели должны быть долгосрочными, стратегическими. Есть подход, сторонники которого любят ссылаться на законы рынка, на которые нужно опираться, строя экономику. А я на это отвечаю: есть же и другие законы. Сравните с архитектурой — вот возьмем закон всемирного тяготения и будем строить только на нем здание экономики — будем бросать кирпичи вниз, они образуют кучу — легко, и ВВП будет расти. Правда, иногда будет обрушение — ну, так на то и закон…Но если мы хотим построить экономику как прочное и устойчивое здание, значит, понимая и используя те же законы, мы должны проект иметь, план, каркас того, что будем строить. И сегодня в этом здании экономики очень важное место занимает фундаментальная проблема качества жизни населения и роста его доходов.