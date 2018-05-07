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В бюджет-2018 могут внести поправки под новый указ президента — глава комитета СФ
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В бюджет-2018 могут внести поправки под новый указ президента — глава комитета СФ 

Авторадио 1 час назад
В федеральный бюджет текущего года могут внести поправки, направленные на исполнение нового майского указа президента, заявил РИА Новости глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский. Глава государства сегодня подписал указ, в котором отмечается необходимость реализации задач, озвученных в послании Федеральному собранию. По мнению экспертов, новый документ более системный, чем «майские указы», в нем цели по повышению качества жизни людей увязаны воедино. При этом многих целей, заявленных в указе, будет сложно достичь только за счет внутренних резервов, — заявил агентству ТАСС гендиректор Финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов: «Естественно, этот план будет постоянно корректироваться в зависимости от возникающих обстоятельств. Самая такая интимная часть — это деньги. Они появляются от внешних факторов, ну и, конечно, то, что мы называем налоги. Всегда существует некий соблазн поднять налоги, но можно создать условия, когда при том же уровне налогов за счет роста экономики общий объем поступлений увеличится. В ближайшей перспективе, конечно, надо за счет внутренних резервов оперировать. Но должен быть одной из главных задач доступ на международные финансовые рынки, где есть длинные дешевые деньги».
Согласно документу, в стране должен в два раза сократиться уровень бедности, а пенсии предполагается увеличить выше уровня инфляции. Также в указе содержатся распоряжения по вопросам здравоохранения, образования и экологии.
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