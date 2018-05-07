Рынок акций Португалии закрылся ростом, PSI 20 прибавил 0,73%

Investing.com — Фондовый рынок Португалии завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов финансов, сырья и потребительских товаров.

На момент закрытия на Лиссабонской фондовой бирже PSI 20 подорожал на 0,73%.

В лидерах роста среди компонентов индекса PSI 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Semapa (LS:SEM), которые подорожали на 0,6400 п. (3,46%), закрывшись на отметке в 19,1400. Котировки The Navigator Company SA (LS:NVGR) выросли на 0,1340 п. (2,77%), завершив торги на уровне 4,9800. Бумаги Pharol SGPS SA (LS:PHRA) выросли в цене на 0,0060 п. (2,15%), закрывшись на отметке 0,2850.

Лидерами падения стали акции J Martins (LS:JMT), цена которых упала на 0,2800 п. (2,00%), завершив сессию на отметке 13,7000. Акции Nos SGPS SA (LS:NOS) поднялись на 0,0080 п. (0,16%), закрывшись на уровне 4,8840, а F.Rama (LS:RAMA) на 0,000 п. (0,00%) и завершили торги на отметке 12,500.

На Лиссабонской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (20) превысило количество закрывшихся в минусе (17), а котировки 5 акций практически не изменились.

Котировки акций J Martins (LS:JMT) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 2,00%, 0,2800 п., и завершили торги на отметке 13,7000. Котировки акций The Navigator Company SA (LS:NVGR) выросли до исторического максимума, повысившись на 2,77%, 0,1340 п., и завершили торги на отметке 4,9800.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле прибавил 1,63%, или 1,22, достигнув отметки $76,09 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне выросли на 1,20%, или 0,84, до $70,56 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,04%, или 0,50, до отметки $1.314,20 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,26% до 1,1930, а котировки EUR/GBP упали на 0,50%, достигнув отметки 0,8797.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,14% до 92,55.