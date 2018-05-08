Рынок акций Португалии закрылся ростом, PSI 20 прибавил 0,21%

Investing.com — Фондовый рынок Португалии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов финансов, телекоммуникаций и потребительских услуг.

На момент закрытия на Лиссабонской фондовой бирже PSI 20 подорожал на 0,21%.

В лидерах роста среди компонентов индекса PSI 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Banco Comercial Portugues SA (LS:BCP), которые подорожали на 0,0136 п. (4,89%), закрывшись на отметке в 0,2919. Котировки J Martins (LS:JMT) выросли на 0,3850 п. (2,94%), завершив торги на уровне 13,4700. Бумаги Ibersol Reg (LS:IBS) выросли в цене на 0,250 п. (2,23%), закрывшись на отметке 11,450.

Лидерами падения стали акции Mota Engil (LS:MOTA), цена которых упала на 0,0650 п. (1,76%), завершив сессию на отметке 3,6200. Акции Galp Energia (LS:GALP) поднялись на 0,1750 п. (1,06%), закрывшись на уровне 16,2900, а The Navigator Company SA (LS:NVGR) снизились в цене на 0,0440 п. (0,88%) и завершили торги на отметке 4,9360.

На Лиссабонской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (19) превысило количество закрывшихся в минусе (12), а котировки 8 акций практически не изменились.

Котировки акций J Martins (LS:JMT) выросли до 52-недельного минимума, подорожав на 2,94%, 0,3850 п., и завершили торги на отметке 13,4700.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле потерял 2,88%, или 2,19, достигнув отметки $73,98 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне снизились на 3,31%, или 2,34, до $68,39 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,17%, или 2,20, до отметки $1.311,90 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,38% до 1,1878, а котировки EUR/GBP упали на 0,31%, достигнув отметки 0,8768.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,29% до 92,88.