Рынок акций Португалии закрылся ростом, PSI 20 прибавил 0,20%

Investing.com — Фондовый рынок Португалии завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов финансов, промышленности и технологий.

На момент закрытия на Лиссабонской фондовой бирже PSI 20 вырос на 0,20%.

В лидерах роста среди компонентов индекса PSI 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Altri SGPS SA (LS:ALSS), которые подорожали на 0,1100 п. (1,79%), закрывшись на отметке в 6,2400. Котировки CTT Correios de Portugal SA (LS:CTT) выросли на 0,0560 п. (1,78%), завершив торги на уровне 3,1980. Бумаги Banco Comercial Portugues SA (LS:BCP) выросли в цене на 0,0048 п. (1,64%), закрывшись на отметке 0,2967.

Лидерами падения стали акции Pharol SGPS SA (LS:PHRA), цена которых упала на 0,0105 п. (3,66%), завершив сессию на отметке 0,2765. Акции Mota Engil (LS:MOTA) поднялись на 0,0500 п. (1,38%), закрывшись на уровне 3,5700, а EDP Renovaveis (LS:EDPR) снизились в цене на 0,1100 п. (1,37%) и завершили торги на отметке 7,9300.

На Лиссабонской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (17) превысило количество закрывшихся в минусе (14), а котировки 5 акций практически не изменились.

Котировки акций Altri SGPS SA (LS:ALSS) выросли до исторического максимума, поднявшись на 1,79%, 0,1100 п., и завершили торги на отметке 6,2400.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле прибавил 3,15%, или 2,36, достигнув отметки $77,21 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне выросли на 3,24%, или 2,24, до $71,30 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,06%, или 0,80, до отметки $1.312,90 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,08% до 1,1855, а котировки EUR/GBP упали на 0,21%, достигнув отметки 0,8743.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,02% до 92,92.