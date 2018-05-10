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Экспорт российской нефти в Китай увеличился на 47%
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Экспорт российской нефти в Китай за январь-апрель увеличился на 47% до 12,4 млн тонн 

ТАСС 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Объем экспорта российской нефти в Китай за январь-апрель увеличился в годовом исчислении на 47%, составив 12,4 млн тонн. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.
"Россия на протяжении многих месяцев продолжает выступать в качестве крупнейшего поставщика нефти Китаю", — подчеркнул он.
Согласно данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая за первые четыре месяца текущего года вырос на 16,5% до $1,4 трлн. Китайский экспорт за данный период вырос в годовом выражении на 13,7% и составил $745,7 млрд Импорт увеличился на 19,6% до $668,9 млрд
В 2016 году общий объем внешней торговли Китая сократился на 6,8%, до $3,68 трлн. По итогам 2017 года этот показатель увеличился на 11,4% в годовом выражении, до $4,11 трлн.
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