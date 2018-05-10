Рынок акций Нидерландов закрылся ростом, AEX прибавил 0,12%

Investing.com — Фондовый рынок Нидерландов завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов технологий, телекоммуникаций и потребительских услуг.

На момент закрытия на Амстердамской фондовой бирже AEX подорожал на 0,12%, достигнув 3-месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса AEX по итогам сегодняшних торгов были акции Wolters Kluwer NV (AS:WLSNc), которые подорожали на 1,36 п. (3,01%), закрывшись на отметке в 46,55. Котировки Altice NV (AS:ATCA) выросли на 0,19 п. (2,51%), завершив торги на уровне 7,60. Бумаги ABN AMRO Group NV (AS:ABNd) выросли в цене на 0,35 п. (1,35%), закрывшись на отметке 26,29.

Лидерами падения стали акции Aegon NV (AS:AEGN), цена которых упала на 0,246 п. (4,08%), завершив сессию на отметке 5,784. Акции Koninklijke KPN NV (AS:KPN) поднялись на 0,023 п. (0,89%), закрывшись на уровне 2,573, а ING Groep NV (AS:INGA) снизились в цене на 0,094 п. (0,70%) и завершили торги на отметке 13,412.

На Амстердамской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (68) превысило количество закрывшихся в минусе (46), а котировки 12 акций практически не изменились.

Котировки акций Wolters Kluwer NV (AS:WLSNc) выросли до максимума, повысившись на 3,01%, 1,36 п., и завершили торги на отметке 46,55.

Индекс волатильности AEX Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на AEX, упал на 3,23% до отметки 10.74, достигнув нового 3-месячного минимума.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне потерял 0,28%, или 0,20, достигнув отметки $70,94 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле снизились на 0,25%, или 0,19, до $77,02 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,53%, или 7,00, до отметки $1.320,00 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,53% до 1,1913, а котировки EUR/GBP повысились на 0,83%, достигнув отметки 0,8821.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,36% до 92,62.