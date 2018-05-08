Рынок акций Испании закрылся ростом, IBEX 35 прибавил 0,27%

Investing.com — Фондовый рынок Испании завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов потребительских услуг, потребительских товаров и телекоммуникаций и IT.

На момент закрытия на Мадридской фондовой бирже IBEX 35 подорожал на 0,27%, достигнув 3-месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса IBEX 35 по итогам сегодняшних торгов были акции International Consolidated Airlines Group SA (MC:ICAG), которые подорожали на 0,292 п. (3,80%), закрывшись на отметке в 7,986. Котировки Grifols SA (MC:GRLS) выросли на 0,720 п. (2,97%), завершив торги на уровне 24,990. Бумаги Bco De Sabadell (MC:SABE) выросли в цене на 0,027 п. (1,61%), закрывшись на отметке 1,703.

Лидерами падения стали акции Red Electrica Corporacion SA (MC:REE), цена которых упала на 0,140 п. (0,80%), завершив сессию на отметке 17,375. Акции Repsol (MC:REP) поднялись на 0,115 п. (0,71%), закрывшись на уровне 16,130, а Enagas (MC:ENAG) снизились в цене на 0,160 п. (0,66%) и завершили торги на отметке 24,190.

На Мадридской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (94) превысило количество закрывшихся в минусе (90), а котировки 23 акций практически не изменились.

Котировки акций International Consolidated Airlines Group SA (MC:ICAG) выросли до 52-недельного максимума, подорожав на 3,80%, 0,292 п., и завершили торги на отметке 7,986.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 0,03%, или 0,40, достигнув отметки $1.314,50 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне снизились на 2,77%, или 1,96, до $68,77 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле подешевели на 2,23%, или 1,70, до отметки $74,47 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,32% до 1,1885, а котировки EUR/GBP упали на 0,31%, достигнув отметки 0,8768.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,24% до 92,83.