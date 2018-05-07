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Эксперт: место России — среди ведущих стран мира
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Чем поразила инаугурация Путина и другие события дня
Чем поразила инаугурация Путина и другие события дня

Эксперт: место России — среди ведущих стран мира 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», сообщает пресс-служба Кремля.
Документ содержит ряд поручений, охватывающих экономические, социальные и другие вопросы развития страны.
В частности, кабмину поручено за этот срок снизить в два раза уровень бедности в стране.
Кроме того, согласно документу, ежегодно должны улучшаться жилищные условия «не менее пяти миллионов семей». Семьи со средним достатком к 2024 году должны иметь возможность взять ипотеку по ставке не более 8%, а объемы строительства жилья увеличиться до 120 млн квадратных метров в год.
Также правительство должно обеспечить рост реальных доходов и пенсионного обеспечения «выше уровня инфляции».
Согласно документу, средняя продолжительности жизни россиян к 2024 году должна достигнуть 78 лет, к 2030 году — 80 лет. При этом экспорт медицинских услуг должен вырасти «не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом».
Через шесть лет Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира, следует также из документа. Экономический рост должен обогнать мировой, а инфляция не превышать 4%.
До первого октября кабмин должен утвердить основные направления своей работы и прогноз социально-экономического развития страны до 2024 года.
Кроме того, правительству предписано обеспечить «глобальную конкурентоспособность российского образования», страна должна войти в десятку ведущих стран по его качеству.
Проректор РАНХиГС при Президенте РФ Сергей Мясоедов в эфире радио Sputnik отметил высокую важность поставленных задач.
"Постановка ключевых приоритетов и то, что во главе этих приоритетов находятся люди, повышение их благосостояния и улучшение жилищных условий, повышение доходов, вопрос о том, чтобы эти доходы «не съедала» инфляция — это не просто правильно, это очень правильно. Потому что лучшие страны — это те страны, куда люди едут со всего мира, стремясь жить там. И то, что президент понимает ту важную роль, которую играет жизненный уровень населения для имиджа страны, для ее дальнейшего развития, для будущности страны — это архиважно", — сказал Сергей Мясоедов.
По его словам, все это должно подкрепляться темпами экономического роста.
"Россия всегда входила в группу ведущих стран мира, и место России должно быть среди ведущих стран мира. А уважение в мире мы можем завоевать только, если мы будем ведущей экономической державой мира. Поэтому следующий приоритет, ориентированный на экономический рост, на вхождение в группу ведущих экономических держав — крайне важен. Те, кто вкладывает в образование и здравоохранение, вкладывают в интеллект и здоровье нации — это потенциальные победители. Поэтому я считаю, что приоритеты в обращении (Владимира Путина — ред.) выбраны исключительно точно, корректно и правильно. И теперь главное — чтобы это все было выполнено и достигнуто", — заключил Сергей Мясоедов.
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