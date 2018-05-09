Рынок акций Польши закрылся ростом, WIG30 прибавил 1,84%

Investing.com — Фондовый рынок Польши завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, химической промышленности и энергетики.

На момент закрытия на Варшавской фондовой бирже WIG30 вырос на 1,84%.

В лидерах роста среди компонентов индекса WIG30 по итогам сегодняшних торгов были акции Cdproject (WA:CDR), которые подорожали на 7,90 п. (5,77%), закрывшись на отметке в 144,90. Котировки Pkn orlen (WA:PKN) выросли на 4,42 п. (5,38%), завершив торги на уровне 86,50. Бумаги Tauron Polska Energia (WA:TPE) выросли в цене на 0,100 п. (4,44%), закрывшись на отметке 2,350.

Лидерами падения стали акции Cyfrplsat (WA:CPS), цена которых упала на 0,86 п. (3,28%), завершив сессию на отметке 25,36. Акции OrangePL (WA:OPL) поднялись на 0,04 п. (0,75%), закрывшись на уровне 5,27, а Ing Bank Slaski (WA:INGP) снизились в цене на 0,20 п. (0,10%) и завершили торги на отметке 196,80.

На Варшавской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (241) превысило количество закрывшихся в плюсе (217), а котировки 172 акций практически не изменились.

Котировки акций Cdproject (WA:CDR) выросли до исторического максимума, повысившись на 5,77%, 7,90 п., и завершили торги на отметке 144,90.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне прибавил 3,08%, или 2,13, достигнув отметки $71,19 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле выросли на 3,03%, или 2,27, до $77,12 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,05%, или 0,60, до отметки $1.313,10 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/PLN снизилась на 0,41% до 4,2633, а котировки USD/PLN упали на 0,27%, достигнув отметки 3,5981.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,02% до 92,92.