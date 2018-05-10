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Рынок акций Польши закрылся ростом, WIG30 прибавил 0,90%
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Рынок акций Польши закрылся ростом, WIG30 прибавил 0,90% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Польши завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов энергетики, сырья и телекоммуникаций.
На момент закрытия на Варшавской фондовой бирже WIG30 вырос на 0,90%.
В лидерах роста среди компонентов индекса WIG30 по итогам сегодняшних торгов были акции Alior Bank (WA:ALRR), которые подорожали на 4,25 п. (6,22%), закрывшись на отметке в 72,55. Котировки PGE Polska (WA:PGE) выросли на 0,62 п. (6,14%), завершив торги на уровне 10,71. Бумаги KGHM Polska Miedz SA (WA:KGH) выросли в цене на 4,17 п. (4,47%), закрывшись на отметке 97,44.
Лидерами падения стали акции Zaklady Azotowe W Tarnowie (WA:ATTP), цена которых упала на 1,80 п. (3,40%), завершив сессию на отметке 51,15. Акции Pkn orlen (WA:PKN) поднялись на 1,31 п. (1,51%), закрывшись на уровне 85,19, а Bank Pekao S. A. (WA:PEO) снизились в цене на 0,53 п. (0,45%) и завершили торги на отметке 116,38.
На Варшавской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (222) превысило количество закрывшихся в плюсе (220), а котировки 171 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне потерял 0,13%, или 0,09, достигнув отметки $71,05 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле снизились на 0,12%, или 0,09, до $77,12 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,48%, или 6,30, до отметки $1.319,30 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/PLN снизилась на 0,47% до 4,2431, а котировки USD/PLN упали на 0,93%, достигнув отметки 3,5640.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,29% до 92,68.
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