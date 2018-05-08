Ещё
Рынок акций Польши закрылся ростом, WIG30 прибавил 0,69%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рынок акций Польши закрылся ростом, WIG30 прибавил 0,69% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Польши завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов телекоммуникаций, нефти и газа и банковских услуг.
На момент закрытия на Варшавской фондовой бирже WIG30 поднялся на 0,69%.
В лидерах роста среди компонентов индекса WIG30 по итогам сегодняшних торгов были акции Cdproject (WA:CDR), которые подорожали на 9,00 п. (7,03%), закрывшись на отметке в 137,00. Котировки Cyfrplsat (WA:CPS) выросли на 0,78 п. (3,07%), завершив торги на уровне 26,22. Бумаги Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA (WA:PKO) выросли в цене на 1,20 п. (3,00%), закрывшись на отметке 41,22.
Лидерами падения стали акции Energa SA (WA:ENGP), цена которых упала на 0,39 п. (3,73%), завершив сессию на отметке 10,07. Акции PKP Cargo (WA:PKPP) поднялись на 1,45 п. (3,46%), закрывшись на уровне 40,50, а Globe trade centre sa (WA:GTCP) снизились в цене на 0,24 п. (2,60%) и завершили торги на отметке 9,00.
На Варшавской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (275) превысило количество закрывшихся в плюсе (170), а котировки 176 акций практически не изменились.
Котировки акций Cdproject (WA:CDR) выросли до исторического максимума, повысившись на 7,03%, 9,00 п., и завершили торги на отметке 137,00.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне потерял 2,42%, или 1,71, достигнув отметки $69,02 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле снизились на 1,86%, или 1,42, до $74,75 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,04%, или 0,50, до отметки $1.314,60 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/PLN выросла на 0,54% до 4,2843, а котировки USD/PLN повысились на 0,94%, достигнув отметки 3,6078.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,29% до 92,88.
Investing.com Россия: последние новости
Курс доллара продолжает рост на фоне повышения геополитических рисков Форекс - Курс EUR/USD вырос к закрытию американских торгов Рынок акций Швеции закрылся ростом, OMX Stockholm 30 прибавил 0,69%
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему «скучала» Поклонская, последствия ядерного удара РФ и другие события дня40
Россия получила ответы по «делу Скрипалей»144
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»532
МИД РФ бьет тревогу из-за Косово421
Скрытая функция «ВКонтакте» возмутила россиян45
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение