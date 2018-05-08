Рынок акций Польши закрылся ростом, WIG30 прибавил 0,69%

Investing.com — Фондовый рынок Польши завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов телекоммуникаций, нефти и газа и банковских услуг.

На момент закрытия на Варшавской фондовой бирже WIG30 поднялся на 0,69%.

В лидерах роста среди компонентов индекса WIG30 по итогам сегодняшних торгов были акции Cdproject (WA:CDR), которые подорожали на 9,00 п. (7,03%), закрывшись на отметке в 137,00. Котировки Cyfrplsat (WA:CPS) выросли на 0,78 п. (3,07%), завершив торги на уровне 26,22. Бумаги Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA (WA:PKO) выросли в цене на 1,20 п. (3,00%), закрывшись на отметке 41,22.

Лидерами падения стали акции Energa SA (WA:ENGP), цена которых упала на 0,39 п. (3,73%), завершив сессию на отметке 10,07. Акции PKP Cargo (WA:PKPP) поднялись на 1,45 п. (3,46%), закрывшись на уровне 40,50, а Globe trade centre sa (WA:GTCP) снизились в цене на 0,24 п. (2,60%) и завершили торги на отметке 9,00.

На Варшавской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (275) превысило количество закрывшихся в плюсе (170), а котировки 176 акций практически не изменились.

Котировки акций Cdproject (WA:CDR) выросли до исторического максимума, повысившись на 7,03%, 9,00 п., и завершили торги на отметке 137,00.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне потерял 2,42%, или 1,71, достигнув отметки $69,02 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле снизились на 1,86%, или 1,42, до $74,75 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,04%, или 0,50, до отметки $1.314,60 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/PLN выросла на 0,54% до 4,2843, а котировки USD/PLN повысились на 0,94%, достигнув отметки 3,6078.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,29% до 92,88.