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Рынок акций Норвегии закрылся ростом, Oslo OBX прибавил 1,10%
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Рынок акций Норвегии закрылся ростом, Oslo OBX прибавил 1,10% 

Investing.com Россия 36 минут назад
Фото: Reuters
Investing.com — Фондовый рынок Норвегии завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов финансовых услуг, энергетики и коммерческих услуг.
На момент закрытия на фондовой бирже Осло Oslo OBX подорожал на 1,10%, достигнув исторического максимума.
В лидерах роста среди компонентов индекса Oslo OBX по итогам сегодняшних торгов были акции Aker BP ASA (OL:AKERBP), которые подорожали на 23,00 п. (8,68%), закрывшись на отметке в 288,00. Котировки Norwegian Air Shuttle ASA (OL:NWC) выросли на 12,30 п. (4,54%), завершив торги на уровне 283,00. Бумаги BW LPG Ltd (OL:BWLPG) выросли в цене на 1,15 п. (3,97%), закрывшись на отметке 30,15.
Лидерами падения стали акции Norwegian Finans Holding ASA (OL:NOFI), цена которых упала на 1,45 п. (1,60%), завершив сессию на отметке 89,25. Акции Norsk Hydro (OL:NHY) поднялись на 0,78 п. (1,53%), закрывшись на уровне 50,06, а Bakkafrost P/F (OL:BAKKA) снизились в цене на 1,80 п. (0,39%) и завершили торги на отметке 464,00.
На фондовой бирже Осло количество подорожавших бумаг (101) превысило количество закрывшихся в минусе (78), а котировки 27 акций практически не изменились.
Котировки акций Aker BP ASA (OL:AKERBP) выросли до исторического максимума, подорожав на 8,68%, 23,00 п., и завершили торги на отметке 288,00.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне прибавил 1,41%, или 0,98, достигнув отметки $70,70 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле выросли на 1,84%, или 1,38, до $76,25 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,02%, или 0,30, до отметки $1.314,40 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/NOK снизилась на 0,35% до 9,6001, а котировки USD/NOK упали на 0,06%, достигнув отметки 8,0499.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,17% до 92,58.
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