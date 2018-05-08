Рынок акций Норвегии закрылся ростом, Oslo OBX прибавил 0,24%

Investing.com — Фондовый рынок Норвегии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов автомобилестроения, медицинского оборудования и услуг и финансовых услуг.

На момент закрытия на фондовой бирже Осло Oslo OBX вырос на 0,24%, достигнув исторического максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Oslo OBX по итогам сегодняшних торгов были акции Questerre Energy (OL:QEC), которые подорожали на 0,25 п. (4,35%), закрывшись на отметке в 6,00. Котировки Norwegian Air Shuttle ASA (OL:NWC) выросли на 11,70 п. (4,13%), завершив торги на уровне 294,70. Бумаги Norwegian Finans Holding ASA (OL:NOFI) выросли в цене на 2,20 п. (2,46%), закрывшись на отметке 90,90.

Лидерами падения стали акции Subsea 7 (OL:SUBC), цена которых упала на 3,6 п. (3,11%), завершив сессию на отметке 112,0. Акции Norsk Hydro (OL:NHY) поднялись на 1,40 п. (2,80%), закрывшись на уровне 48,66, а Bakkafrost P/F (OL:BAKKA) снизились в цене на 12,20 п. (2,63%) и завершили торги на отметке 451,80.

На фондовой бирже Осло количество подешевевших бумаг (91) превысило количество закрывшихся в плюсе (87), а котировки 25 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне потерял 2,56%, или 1,81, достигнув отметки $68,92 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле снизились на 2,05%, или 1,56, до $74,61 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,23%, или 3,00, до отметки $1.311,10 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/NOK выросла на 0,38% до 9,6591, а котировки USD/NOK повысились на 0,85%, достигнув отметки 8,1380.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,36% до 92,94.