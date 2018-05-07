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Для исполнения нового «майского» указа могут внести поправки в бюджет
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Для исполнения нового «майского» указа могут внести поправки в бюджет 

РИА Новости 48 минут назад
РИА НОВОСТИ. В БЮДЖЕТ ТЕКУЩЕГО ГОДА МОГУТ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ ПОПРАВКИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИСПОЛНЕНИЕ НОВОГО МАЙСКОГО УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА — ГЛАВА КОМИТЕТА СФ
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