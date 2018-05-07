Как Сталин в 1947 году доллар обвалил 

Одной из главных финансовых проблем современного мира, является привязка цен на энергоресурсы к доллару. Данный факт позволяет США влиять на экономическую политику в большинстве стран мира. Самое удивительное, что когда похожая ситуация сложилась в послевоенные годы И. В. Сталин одним росчерком пера не только обвалил доллар, но и избавил от его «опеки» экономику и внешнюю торговлю СССР.
Денежная реформа
Среди стран активных участниц Второй Мировой войны, экономика Советского Союза оказалась наиболее устойчивой. В то время, как в СССР объем денежной массы с 1939 по 1945 год увеличился в 3,8 раза, в фашистской Германии аналогичный показатель поднялся в 6 раз, в Италии в 10 раз, а в Японии в 11 раз. После окончания Великой Отечественной войны в стране встал вопрос снижения инфляции, насыщение рынка продовольствием и промышленными товарами, а также уменьшение объема денежной массы, скопившейся у населения. Экономическая реформа 1947 года достаточно эффективно решила эти проблемы. На зависть, всему миру в стране были сохранены цены на продовольствие на прежнем уровне при отмене продуктовых карточек. Большинство стран Европы позволить себе этого ни 1947 году, ни в последующие несколько лет не могли. [С-BLOCK] Кроме того, необходимо было полностью исключить зависимость советской экономики от доллара. Дело в том, что с 1937 года советский рубль во внешнеэкономических расчетах был привязан к доллару. В частности курс рубля по отношению к той или иной мировой валюте исчислялся в долларовом эквиваленте. До реформы 1947 года один доллар соответствовал 53 рублям. И. В. Сталина подобное положение дел совершенно не устраивало. По его заданию советские экономисты попытались путем сопоставления множества разных факторов определить приемлемое для страны соотношение рубля к доллару. В итоге на докладе у И. В. Сталина глава Министерства финансов А. Г. Зверев и руководитель Госплана М. З. Сабуров предложили курс 14 рублей за 1 доллар. Однако Иосиф Виссарионович перечеркнул данную цифру, заявив, что один доллар не может стоить больше четырех рублей. Свидетелем данного разговора оказался Премьер министр Китая Чжоу Эньлай.
Экономическая свобода
Тем не менее, окончательную финансовую свободу от доллара рубль обрел лишь 28 февраля 1950 года, в день получения своей золотой основы. С этого момента привязка рубля к доллару была отменена, а СССР оказался, по словам И. В. Сталина, надежно защищен от спекулятивной валюты США. Комментируя данный шаг, Иосиф Виссарионович в качестве примера недальновидной финансовой политики неоднократно приводил Югославию, в которой Иосип Тито привязал валюту страны к бивалютной корзине доллара и фунта стерлингов. По мнению руководителя СССР, данный шаг должен был привести Югославию сначала к экономическому коллапсу, а зачем ее политическому расчленению странами Западного мира. Как показала дальнейшая история, данные слова оказались пророческими. [С-BLOCK] При этом скопившиеся за годы войны излишки долларов американцы скинули на европейские страны, обрушив их валюты. Противостоять экономической экспансии США в Европе попытался лишь Шарь де Голь потребовав обменять скопившиеся во Франции доллары на золото, однако получил не обоснованный отказ. В то же время по данным Экономического и Социального совета ООН решение И. В. Сталина по освобождению рубля от зависимости от доллара более чем в два раза увеличило эффективность советского экспорта. Страна начала торговать с Западом наукоемкими товарами существенно подняв советскую науку и производство. Пример Советского Союза оказался заразительным. При активном участии СССР был сформирован Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) с целью формирования финансово-экономического блока свободного от экономического и политического влияния США, активно продвигавшего план Маршала для экономического порабощения Европы. К 1951 году к финансовой политике СЭВ, исключившей взаиморасчеты в долларах присоединились Китай, Индия, Иран, Индонезия, Йемен, Сирия, Эфиопия, Уругвай и многие другие страны мира.