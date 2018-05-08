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Медведев оценил указ Путина
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Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото

Медведев оценил расходы на новый майский указ Путина 

Ведомости 2 часа назад
Фото: ТАСС
Для исполнения нового майского указа президента Владимира Путина потребуется минимум 8 трлн руб. до 2024 г. Об этом заявил и.о. премьер-министра Дмитрий Медведев на встрече с фракцией КПРФ, сообщает РБК со ссылкой на четырех участников встречи. Со слов собеседников издания, Медведев рассказал, что «минимальные средства» на эти цели найдены.
После официального вступления в должность Путин подписал указ, в котором формализовал озвученные в послании Федеральному посланию задачи по развитию страны до 2024 г. Согласно новому указу, Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира, снизить вдвое бедность, повысить доходы населения и увеличить продолжительность жизни населения.
Эти цели будут оформлены в 12 национальных проектов в области демографии, здравоохранения, образования, развития городской среды, экологии, автодорог и цифровой экономики.
Прежнее правительство долго обсуждало источники финансирования и перестройку налоговой системы. Окончательное решение по налогам принято не было. Однако в конце апреля Медведев сообщил, что правительство «стоит на пороге» другого важного решения — подготовки законопроекта об увеличении пенсионного возраста.
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Комментарии13  Ещё 39 источников 
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