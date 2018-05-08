Медведев оценил указ Путина

Медведев оценил расходы на новый майский указ Путина

После официального вступления в должность Путин подписал указ, в котором формализовал озвученные в послании Федеральному посланию задачи по развитию страны до 2024 г. Согласно новому указу, Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира, снизить вдвое бедность, повысить доходы населения и увеличить продолжительность жизни населения.

Эти цели будут оформлены в 12 национальных проектов в области демографии, здравоохранения, образования, развития городской среды, экологии, автодорог и цифровой экономики.

Прежнее правительство долго обсуждало источники финансирования и перестройку налоговой системы. Окончательное решение по налогам принято не было. Однако в конце апреля Медведев сообщил, что правительство «стоит на пороге» другого важного решения — подготовки законопроекта об увеличении пенсионного возраста.