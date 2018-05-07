Венесуэла откроет криптовалютный банк для поддержки молодежи

Правительство Венесуэлы выделило $1,2 млрд для создания государственного криптовалютного банка, который будет поддерживать учебные заведения, студентов и их перспективные инициативы.

Банк распределит 20 млн El Petro, но, чтобы получить криптовалюту, каждому университету нужно будет самостоятельно добывать ее. Целью новой программы является оказание помощи молодежи страны для восстановления нации.

Напомним, что в феврале 2018 года Венесуэла выпустила национальную криптовалюту El Petro, обеспеченную нефтью. Этот шаг вызван глубоким экономическим кризисом и голодом.

Несмотря на то что финансовая инфраструктура государства претерпевает огромные изменения, правительство стремится создавать основу для будущего развития. Президент планирует выпустить вторую виртуальную валюту, которая будет подкреплена золотом. Он уже поручил банкам заняться этим вопросом.

Эксперты считают, что создание другими странами своих национальных криптовалют может нарушить западную гегемонию и сильно ослабить позиции доллара США как международной резервной валюты.

Напомним, что 12 крупнейших банков Китая внедрили блокчейн-технологии в прошлом году.

текст: Иван Маличенко, фото: Pixabay