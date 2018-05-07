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Путин: Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира к 2024 году
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Путин: Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира к 2024 году 

Российская Газета 1 час назад
Также поручено обеспечить темпы экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов.
В документе, который опубликован на сайте Кремля, указано, что рост производительности труда в стране в несырьевых отраслях экономики в ближайшие шесть лет должен быть не менее 5 процентов в год.
Также в указе зафиксировано поручение правительству обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере и создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.
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