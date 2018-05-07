Путин: Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира к 2024 году

Также поручено обеспечить темпы экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов.

В документе, который опубликован на сайте Кремля, указано, что рост производительности труда в стране в несырьевых отраслях экономики в ближайшие шесть лет должен быть не менее 5 процентов в год.

Также в указе зафиксировано поручение правительству обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере и создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.