Россия ограничила поставки свиней из Венгрии

Россия ограничила поставки свиней и свиноводческой продукции из Венгрии

Россельхознадзор с 7 мая вводит временные ограничения на поставки в Россию живых свиней и свиноводческой продукции из Венгрии в связи с ухудшением эпизоотической обстановки по африканской чуме свиней (АЧС), сообщает российское ведомство.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о том, что, в связи с ухудшением эпизоотической обстановки по африканской чуме свиней на территории региона Хевеш, Венгрия, 7 мая 2018 года вводятся временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию со всей территории Венгрии живых свиней, продуктов убоя свиней, мяса свинины и продукции, содержащей мясо свинины, эмбрионов свиней и спермы хряков", — говорится в сообщении.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.