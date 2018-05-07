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Россия ограничила поставки свиней из Венгрии
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Чем поразила инаугурация Путина и другие события дня
Чем поразила инаугурация Путина и другие события дня

Россия ограничила поставки свиней и свиноводческой продукции из Венгрии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россельхознадзор с 7 мая вводит временные ограничения на поставки в Россию живых свиней и свиноводческой продукции из Венгрии в связи с ухудшением эпизоотической обстановки по африканской чуме свиней (АЧС), сообщает российское ведомство.
"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о том, что, в связи с ухудшением эпизоотической обстановки по африканской чуме свиней на территории региона Хевеш, Венгрия, 7 мая 2018 года вводятся временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию со всей территории Венгрии живых свиней, продуктов убоя свиней, мяса свинины и продукции, содержащей мясо свинины, эмбрионов свиней и спермы хряков", — говорится в сообщении.
Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
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