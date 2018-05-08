Глава «Нафтогаза» обсудил с представителями НАТО энергетическую безопасность Украины 

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в ходе заседания комиссии «Украина — НАТО» обсудил вопросы энергетической безопасности страны. Об этом заявила пресс-служба украинской госкомпании.
Доклад главы «Нафтогаза» касался решений Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма и вопросов реализации проекта «Северный поток — 2».
Отмечается, что во время мероприятия была «оживлённая дискуссия».
«Государства альянса были единодушны в том, что энергетическая безопасность Украины является составляющей энергетической безопасности всего региона», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что президент Украины Пётр Порошенко утвердил программу сотрудничества Украины с НАТО.