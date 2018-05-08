Глава «Нафтогаза» обсудил с представителями НАТО энергетическую безопасность Украины

Доклад главы «Нафтогаза» касался решений Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма и вопросов реализации проекта «Северный поток — 2».

Отмечается, что во время мероприятия была «оживлённая дискуссия».

«Государства альянса были единодушны в том, что энергетическая безопасность Украины является составляющей энергетической безопасности всего региона», — говорится в сообщении.