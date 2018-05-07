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Путин поручил обеспечить использование российского ПО в госорганах
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Путин поручил обеспечить использование российского ПО в госорганах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2024 году использование преимущественно отечественного ПО в государственных и муниципальных органах в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации», сообщила пресс-служба главы государства.
Поручение дано в рамках указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
"Правительству РФ при реализации совместно с органами государственной власти субъектов РФ национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» обеспечить в 2024 году… использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями", — говорится в сообщении.
Помимо этого, кабмину предстоит обеспечить увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП страны) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств.
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