Россия войдет в пятерку крупнейших экономик мира

Президент Владимир Путин считает, что у России есть все шансы войти в число пяти крупнейших экономик мира. Глава государства подписал указ, согласно которому правительство должно должно предпринять все необходимые шаги по достижению этой цели. И крайний срок для реализации задуманного — 2024 год.

Кабинет министров также должен будет обеспечить темпы развития экономического роста России выше мировых. Макроэкономическая стабильности при этом, по мнению главы государства, должна сохраниться.

Путин подчеркнул, что нужно будет обратить особое внимание на инфляцию, которая не должна превысить отметку 4%.

В помощь для реализации задуманного нужно будет внедрять в ускоренном темпе цифровые технологии в экономику, а также развивать высокопроизводительный сектор, ориентированный на экспорт, построенный на самых современных технологиях.