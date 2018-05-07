Экспорт товаров обрабатывающих отраслей, АПК и услуг к 2024 году должен достичь 20% ВВП

МОСКВА , 7 мая. / ТАСС /. Правительство до 2024 году должно обеспечить формирование в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг глобальных конкурентоспособных несырьевых секторов, общая доля экспорта которых составит не менее 20% ВВП. Это следует из указа президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

При этом кабмин должен обеспечить достижение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров в размере $250 млрд в год, в том числе продукции машиностроения — $50 млрд в год и продукции агропромышленного комплекса — $45 млрд в год, а также объема экспорта оказываемых услуг в размере $100 млрд в год.

Кроме того, необходимо к 2024 году увеличить товарооборот между странами Евразийского экономического союза не менее чем в 1,5 раза и обеспечить рост объема накопленных взаимных инвестиций в 1,5 раза.

Правительству предстоит решить ряд задач: ориентировать промышленную, аграрную и торговую политику на достижение международной конкурентоспособности российских товаров в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках. Кабмин должен обеспечить сокращение административных процедур и барьеров в сфере международной торговли, включая отмену избыточных требований при лицензировании экспорта и осуществлении валютного контроля. К 2021 году необходимо организовать взаимодействие субъектов международной торговли с контролирующими органами по принципу «одного окна», завершить создание гибкой линейки финансовых инструментов поддержки экспорта, включая расширенное предэкспортное, экспортное и акционерное финансирование, лизинг и долгосрочные меры поддержки.

К 2024 году нужно устранить логистические ограничения при экспорте товаров с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта, а также строительство пунктов пропуска через государственную границу. К тому же сроку необходимо обеспечить создание единой системы институтов продвижения экспорта, предусматривающей модернизацию торговых представительств России за рубежом.

Также должно произойти завершение формирования в рамках Евразийского экономического союза общих рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы, включая окончательное устранение барьеров, ограничений и отмену изъятий в экономическом сотрудничестве, при одновременном активном использовании механизмов совместной проектной деятельности.