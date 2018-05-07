Путин потребовал вдвое сократить уровень бедности и увеличить пенсии выше инфляции

Президент России Владимир Путин потребовал обеспечить увеличение пенсий выше уровня инфляции.

Как говорится в указе главы государства "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", правительству РФ надлежит обеспечить "устойчивый рост реальных доходов граждан, а также рост уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции". Еще одной задачей названо "снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации".

Документ опубликован на сайте Кремля.

Помимо этого глава РФ поручил до 2021 года обеспечить 100-процентную доступность мест в ясельных группах детсадов.