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Путин потребовал вдвое сократить уровень бедности
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Путин потребовал вдвое сократить уровень бедности и увеличить пенсии выше инфляции 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин потребовал обеспечить увеличение пенсий выше уровня инфляции.
Как говорится в указе главы государства "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", правительству РФ надлежит обеспечить "устойчивый рост реальных доходов граждан, а также рост уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции". Еще одной задачей названо "снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации".
Документ опубликован на сайте Кремля.
Помимо этого глава РФ поручил до 2021 года обеспечить 100-процентную доступность мест в ясельных группах детсадов.
"Обеспечить создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет", — говорится в документе.
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