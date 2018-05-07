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Путин поручил до 2024 года обеспечить рост экономики выше мирового
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Путин поручил до 2024 года обеспечить рост экономики выше мирового 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПУТИН ПОРУЧИЛ ДО 2024 Г ОБЕСПЕЧИТЬ ВХОЖДЕНИЕ РФ В ЧИСЛО ПЯТИ КРУПНЕЙШИХ ЭКОНОМИК, ОБЕСПЕЧИТЬ РОСТ ЭКОНОМИКИ ВЫШЕ МИРОВОГО, ИНФЛЯЦИЮ НЕ ВЫШЕ 4% — УКАЗ
РИА НОВОСТИ/ПРАЙМ
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