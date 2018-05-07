Всемирный банк пророчит Украине значительное подорожание земли

По ее словам, Всемирный банк прогнозирует, что цены на продажу земли вырастут до $3-3,5 тыс. за га по сравнению с $1-1,5 тыс., которые действуют в настоящее время.

«Бизнес готов платить больше за определенность и возможность избежать инвестиционных рисков. Техническая работа по снятию моратория в Украине фактически завершена», — отметила Кахконен.

Она также заявила, что это приведет к увеличению финансовой помощи Украине.

Американское издание отмечает, что землевладельцы Украины получают самую низкую цену за аренду земли в Европе, несмотря на то, что качество украинской земли — высочайшее в мире.

правительстве Украины в свою очередь затягивают решение этого вопроса из-за имиджевых рисков.

«Политики используют мораторий, чтобы «защищать крестьян», хотя на самом деле просто пытаются получить электоральные дивиденды», — заявил первый замминистра аграрной политики Украины Максим Мартынюк