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Всемирный банк пророчит Украине значительное подорожание земли
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Всемирный банк пророчит Украине значительное подорожание земли 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом в интервью Bloomberg заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, передает «Экономическая правда».
По ее словам, Всемирный банк прогнозирует, что цены на продажу земли вырастут до $3-3,5 тыс. за га по сравнению с $1-1,5 тыс., которые действуют в настоящее время.
«Бизнес готов платить больше за определенность и возможность избежать инвестиционных рисков. Техническая работа по снятию моратория в Украине фактически завершена», — отметила Кахконен.
Она также заявила, что это приведет к увеличению финансовой помощи Украине.
Американское издание отмечает, что землевладельцы Украины получают самую низкую цену за аренду земли в Европе, несмотря на то, что качество украинской земли — высочайшее в мире.
В правительстве Украины в свою очередь затягивают решение этого вопроса из-за имиджевых рисков.
«Политики используют мораторий, чтобы «защищать крестьян», хотя на самом деле просто пытаются получить электоральные дивиденды», — заявил первый замминистра аграрной политики Украины Максим Мартынюк.
В декабре прошлого года Верховная Рада продлила мораторий на продажу земли. Украинские крестьяне опасаются, что после разрешения на продажу земель они останутся без своего основного ресурса, который на данный момент контролируют аграрные олигархи, взявшие земли в долгосрочную аренду у государства.
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