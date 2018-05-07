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Путин и Медведев: сильный рубль и дорогая нефть им в помощь, — Александр Разуваев, директор аналитического департамента «Альпари»
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Путин и Медведев: сильный рубль и дорогая нефть им в помощь, — Александр Разуваев, директор аналитического департамента «Альпари» 

Прайм 34 минуты назад
Фото: Прайм
Ни валютный, ни фондовый рынок никак не отреагировали на данную новость. Что выглядит достаточно логично. Конечно, кадровые перестановки в кабинете министров будут, однако, ясно, что принципиальные моменты макроэкономической и монетарной политики останутся без изменений.
Основным достижением господина Медведева на премьерском посту является почти безболезненное преодоление кризиса, вызванного санкциями и падением цен на нефть. Размер экономики России в кризисные 2015-2016 годы упал менее чем на 3%. Изначально, мы полагали, что наилучшие шансы на премьерский пост у Эльвиры Набиуллиной, победа над инфляцией и санация крупнейших частных банков — недавние успехи ЦБ РФ. Теперь можно однозначно утверждать, что денежно-кредитная политика Банка России не изменится, а экономическая линия правительства по принципиальным вопросам останется без изменений.
При этом в условиях санкций добиться темпов экономического роста выше мировых России будет достаточно сложно. Вся надежда на растущую нефть, которая, с нашей точки зрения, достаточно скоро превысит $80 за баррель Brent.
C нашей точки зрения, новому правительству следует уделять больше внимания развитию финансовых рынков и поддержке среднего класса. Важно и вернуться к практике народных IPO, а также к политике сильного рубля. При текущих ценах на нефть Россия может себе это позволить даже на фоне санкций.
Ожидается, что сегодня вечером и завтра Дмитрий Медведев последовательно проведет встречи с фракциями в Государственной Думе. На открытом пленарном заседании Госдумы во вторник 8 мая в 15:00 должна быть согласована кандидатуры премьер-министра. Можно предположить. что до конца недели новый состав правительства России будет полностью обнародован.
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