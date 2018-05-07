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В России выросла средняя цена на бензин
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В России выросла средняя цена на бензин 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Средняя розничная цена бензина в России продолжила недельный рост на 0,4% (как и неделей ранее, когда она ускорила рост до 0,4% с прежних 0,35%), составив 40,43 рубля по состоянию на 28 апреля, следует из данных Росстата.
Согласно предыдущим опубликованным данным Росстата, средняя цена бензина превысила психологическую отметку в 40 рублей за литр и по данным на 16 апреля составила 40,09 рубля за литр. При этом цена продолжила расти на следующей неделе, достигнув 40,26 рубля за литр по состоянию на 23 апреля.
Средняя стоимость бензина марки Аи-92 по сравнению с 23 апреля выросла на 18 копеек и составила 38,65 рубля за литр. Цена марки Аи-95 выросла на 17 копеек — до 41,65 рубля за литр, цена марки Аи-98 — на 16 копеек, до 46,92 рубля за литр. Цена дизтоплива увеличилась на 15 копеек и составила 41,60 рубля за литр.
За неделю с 23 по 29 апреля в 71 центре субъектов РФ отмечался рост цен на автомобильный бензин. Более всего цены на него увеличились во Владимире, Севастополе, Кирове и Петрозаводске — на 1,0-1,3%.
В Москве за прошедший период цены на автомобильный бензин выросли на 0,5%, в Санкт-Петербурге — на 0,4%. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 37,20 до 40,35 рубля за литр, марки Аи-95 — от 40,30 до 44,65 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 37,50 до 39,59 рубля, марки Аи-95 — от 40,50 до 43,14 рубля за литр.
Выпуск бензина в РФ с 23 по 29 апреля вырос на 1,7%, до 708,2 тысячи тонн, выпуск дизтоплива — на 2,9%, до 1,377 миллиона тонн.
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